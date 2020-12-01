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На Львівщині підприємство зобов’язали сплатити більше 350 тис грн за користування земельною ділянкою площею понад 2 га

Суспільство | 30-11-2020, 15:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 197 197    


За принципової позиції обласної прокуратури, що забезпечувала участь в судовому розгляді, Господарським судом Львівської області задоволено позовну заяву органів прокуратури Львівщини в інтересах держави в особі Перемишлянської міської ради до одного з ВАТ на Перемишлянщині щодо стягнення суми понад 350 тис грн за користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлюючих документів.

Так, прокуратурою з’ясовано що, попри розташування на спірній території об’єктів нерухомості, що належать на праві власності відповідачу, документи, що надавали б право користуватися земельною ділянкою, відсутні, відтак кошти за використання землі не сплачувалися.

Суд погодився з позовними вимогами прокурора та задоволив позов: за користування земельною ділянкою, площею понад 2 га та вартістю 4,5 млн грн, товариство зобов’язали сплатити 351 тис 507,48 грн.


Після набрання судовим рішенням законної сили органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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