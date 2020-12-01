НА ХАБАРІ ГРОШІ Є А ЗАПЛАТИТИ БОРГИ НЕМАЄ Суспільство | 30-11-2020, 15:47 0 143

На Львівщині прикордонники відмовились від 100 доларів хабаря та припинили кримінальне правопорушення за ст. 369 ККУ.

Сьогодні вранці намагалась спокусити прикордонників Львівського загону українка, яка їхала у Польщу через пункт пропуску «Краківець». Під час перевірки документів з’ясувалося, що її супутнику через борги обмежене право виїзду за кордон. Цю проблему мандрівниця вирішила залагодити хабарем.

Прикордонники від хабаря відмовились, та проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Відповідне правове рішення за цими фактами мають прийняти поліціянти. Нагадаємо, що пропозиція, обіцянка чи надання службовій особі неправомірної вигоди караються штрафом до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Також, упродовж минулого тижня, на Львівщині іноземці та українці пропонували прикордонникам хабарі, аби безперешкодно перетнути державний кордон України на загальну суму 1200 грн, 100 злотих та 110 євро за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, а також за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.

Нагадуємо, що згідно з постановою Уряду самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав зі значним поширенням COVID-19. Вони зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома».

Аби не проходити обсервацію/самоізоляцію, тим хто прибуває з «червоної зони» необхідно не більше, ніж за 48 годин до перетинання кордону отримати негативний результат тесту на COVID-19.

Керівництво Львівського прикордонного загону вкотре звертається до усіх громадян – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!



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