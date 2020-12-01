ФОП змінила адресу проживання у листопаді 2020 року. Суспільство | 30-11-2020, 15:48 0 136



Куди сплачувати податки та подавати заяву на спрощену систему оподаткування?

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що фізична особа – підприємець у разі зміни податкової адреси, пов’язаної із зміною адміністративного району, сплачує визначені законодавством податки і збори за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду, тобто до 31.12.2020 р. включно.



Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування така ФОП подає також до контролюючого органу за попереднім місцем податкової адреси (неосновним місцем обліку) до закінчення поточного бюджетного року.



Починаючи з 1 січня 2021 року – за новою податковою адресою (основним місцем обліку).





