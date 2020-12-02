Прокуратура повернула до бюджету м.Винники майже 3,5 млн грн Суспільство | 01-12-2020, 11:51 0 147

Господарським судом Львівської області розглянуто позов Львівської місцевої прокуратури №1 щодо стягнення із забудовника до місцевого бюджету Винник заборгованості зі сплати пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста при будівництві багатоквартирних житлових будинків на вул.Кільцева.



Відтак, за результатами застосування представницьких повноважень, до бюджету м.Винники надійшло 3 млн 303 тис 284,91 грн



Пресслужба Львівської обласної прокуратури