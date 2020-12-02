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Прокуратура повернула до бюджету м.Винники майже 3,5 млн грн
|Суспільство | 01-12-2020, 11:51
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Господарським судом Львівської області розглянуто позов Львівської місцевої прокуратури №1 щодо стягнення із забудовника до місцевого бюджету Винник заборгованості зі сплати пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста при будівництві багатоквартирних житлових будинків на вул.Кільцева.
Відтак, за результатами застосування представницьких повноважень, до бюджету м.Винники надійшло 3 млн 303 тис 284,91 грн
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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