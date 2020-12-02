Про зміни місця проживання чи прізвища необхідно повідомити податкову службу Суспільство | 01-12-2020, 11:56 0 97



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників, що відповідно до п.70.7 ст.70 Податкового кодексу України фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.



Отже, якщо змінилися особисті дані, наприклад: прізвище у зв’язку з одруженням чи місце проживання (податкова адреса) з моменту, коли отримали картку платника податків (ідентифікаційний номер), необхідно подати до податкової служби заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5 ДР.



Про зміну особистих даних податкову службу можна повідомити наступним чином:



- особисто або через законного представника за своєю податковою адресою (місцем проживання);



- через Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua.



Слід зазначити, фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначену заяву особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.





