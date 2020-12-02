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Майже 3,3 млрд грн податкових платежів сплатили до бюджетів підприємства, які здійснюють операції з нерухомим майном
|Суспільство | 01-12-2020, 12:11
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Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-жовтні 2020 року до Зведеного бюджету надійшло майже 3 259 млн грн податкових платежів, що на понад 340 млн грн або на 11,7 відс. більше ніж у січні-жовтні 2019 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 14,6 відсотки.
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