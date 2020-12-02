На «хабарі» затримано митника Суспільство | 01-12-2020, 12:38 0 306



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області, задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди одним із державних інспекторів відділу митного оформлення Галицької митниці ДМС України (ч.3 ст.368 КК України)



Встановлено, що митник митного поста '’Яворів’’ систематично вимагав і отримував від громадян неправомірну вигоду у розмірі 1000 грн з одного авто. Натомість він обіцяв не створювати штучних перешкод при виконанні митних процедур щодо ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією на територію України.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. Предмет неправомірної вигоди вилучено.



Наразі проведено обшуки за місцем проживання фігуранта та в приміщенні митного поста «Яворів», тривають інші першочергові слідчі дії, після яких заплановано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу



Досудове розслідування триває. Встановлюється причетність інших осіб до вказаного злочину.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури