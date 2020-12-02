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На Чернігівщині відкриють ще 5 ПЛР-лабораторій
|Суспільство | 02-12-2020, 08:38
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|На початку наступного року у Чернігівській області відкриють ще п’ять ПЛР-лабораторій для тестування на коронавірус. Наразі там працює лише одна така державна установа.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на начальника управління охорони здоров’я ОДА Петра Гармаша
Деталі: Зазначається, що Кабмін виділив майже 19 мільйонів для обладнання відповідних лабораторій. Очікується, що їх відкриють у Ніжині, Прилуках, Корюківській ЦРЛ та ще одну в Чернігові на початку 2021 року.
Завдяки цьому буде збільшена кількість тестувань.
Нагадаємо:
За останніми даними, в Чернігівській області зареєстрували 18 717 випадків коронавірусу.
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