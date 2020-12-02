На Чернігівщині відкриють ще 5 ПЛР-лабораторій Суспільство | 02-12-2020, 08:38 0 98 На початку наступного року у Чернігівській області відкриють ще п’ять ПЛР-лабораторій для тестування на коронавірус. Наразі там працює лише одна така державна установа.



Джерело: "Укрінформ" з посиланням на начальника управління охорони здоров’я ОДА Петра Гармаша



Деталі: Зазначається, що Кабмін виділив майже 19 мільйонів для обладнання відповідних лабораторій. Очікується, що їх відкриють у Ніжині, Прилуках, Корюківській ЦРЛ та ще одну в Чернігові на початку 2021 року.



Завдяки цьому буде збільшена кількість тестувань.



Нагадаємо:



За останніми даними, в Чернігівській області зареєстрували 18 717 випадків коронавірусу.