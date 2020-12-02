Ворог бив по позиціях ЗСУ біля Катеринівки та Попасної – ООС Суспільство | 02-12-2020, 08:49 0 118 У перший день зими російські найманці двічі порушили режим припинення вогню: вели вогонь з гранатомета та стрілецької зброї.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Так, вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної".



Деталі: У штабі стверджують, що ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.



Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.