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За вчинення крадіжок у Бродах житель Рівненщини сидітиме за ґратами
|Суспільство | 02-12-2020, 11:41
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 31-річного жителя Рівненщини, якого обвинувачували у замаху на крадіжку та крадіжці з квартири у м.Броди (ч.3 ст.15 – ч.3 ст.185, ч.3 ст.185 КК України).
Встановлено, що раніше судимий за крадіжки чоловік у грудні 2019 року приїхав у Броди, де спробував обікрасти квартиру, проте не зміг відчинити двері. Однак на цьому він не зупинився і проник у квартиру в сусідньому будинку, де заволодів не лише знайденими в квартирі грошовими коштами, а й біжутерією та іншими майном потерпілої на понад 20 тис грн.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Радехівської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним і засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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