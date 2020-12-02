НА ЗАКАРПАТТІ ТЮТЮНОВІ КОНТРАБАНДИСТИ ВТРАТИЛИ ЩЕ ОДИН ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ Суспільство | 02-12-2020, 11:41 0 85







Активні заходи військовослужбовців Держприкордонслужби з запобігання протиправним діям на кордоні зменшують кількість спроб тютюнових контрабандистів порушувати кордон заради незаконних підробітків. Самі ж протиправні елементи, які не бажають відмовлятись від звичної для них «трудової діяльності», вишукують нові способи переміщення тютюнових виробів за кордон. Один із таких способів – використання різноманітних літальних апаратів.



Черговий «винахід» контрабандистів було вилучено сьогодні вночі спільною міжвідомчою групою у складі військовослужбовців головного оперативно-розшукового відділу і мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону та співробітників СБУ. Заходи проводились за процесуальним керівництвом прокуратури в Закарпатській області.



У ході реалізації оперативної інформації, дельтаплан контрабандистів затримали одразу після приземлення неподалік від населеного пункту Ільниця Іршавського району Закарпатської області. Також правоохоронці затримали двох пілотів, які керували дельтапланом. Крім того під час огляду місця події було виявлено та вилучено прилади навігації з прокладеними маршрутами, радіостанції, флеш носії, планшет та пристрої, що використовуються при посадці літального апарату.



На даний час вже відомо, що затримані громадяни неодноразово здійснювали незаконне переміщення тютюнових виробів до Румунії. Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 334 КК України «Порушення правил міжнародних польотів», направлено повідомлення до Головного управління СБУ в Закарпатській області.



Літальний апарат контрабандистів наразі вилучено та доправлено до Мукачівського прикордонного загону. Слідчі заходи тривають.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону