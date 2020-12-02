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(ВІДЕО) На Закарпатті тютюнові контрабандисти втратили ще один літальний апарат

Суспільство | 02-12-2020, 11:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=7VRb1juEXfU


Активні заходи військовослужбовців Держприкордонслужби з запобігання протиправним діям на кордоні зменшують кількість спроб тютюнових контрабандистів порушувати кордон заради незаконних підробітків.

Самі ж протиправні елементи, які не бажають відмовлятись від звичної для них «трудової діяльності», вишукують нові способи переміщення тютюнових виробів за кордон, серед яких – використання літальних апаратів.

Один із них виявили та вилучили у контрабандистів сьогодні вночі військовослужбовці головного оперативно-розшукового відділу та мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ. Проведення заходів відбулося за процесуального керівництва прокуратури в Закарпатській області.

Дельтаплан контрабандистів затримали одразу після приземлення неподалік від населеного пункту Ільниця Іршавського району Закарпатської області у ході реалізації оперативної інформації. Також правоохоронці затримали двох пілотів, які керували дельтапланом. Крім того, під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили прилади навігації з прокладеними маршрутами, радіостанції, флеш-носії, планшет та пристрої, що використовуються при посадці літального апарату.

На даний час вже відомо, що затримані громадяни неодноразово здійснювали незаконне переміщення тютюнових виробів до Румунії. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України «Порушення правил міжнародних польотів», направлено повідомлення до Головного управління СБУ в Закарпатській області.

Літальний апарат у контрабандистів наразі вилучено та доправлено до Мукачівського прикордонного загону. Слідчі заходи тривають.
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