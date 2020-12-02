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Увага, „гаряча лінія”!

Суспільство | 02-12-2020, 11:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    



2 грудня 2020 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” на тему: „Застосування РРО та ПРРО. Міфи і реальність».

На запитання платників податків відповідатиме начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Львівській області Андрій Вегера.

Поставити свої запитання можна за номером телефону: (032) 297-30-55.
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