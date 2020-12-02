Увага, „гаряча лінія”! Суспільство | 02-12-2020, 11:48 0 98





2 грудня 2020 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” на тему: „Застосування РРО та ПРРО. Міфи і реальність».



На запитання платників податків відповідатиме начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Львівській області Андрій Вегера.



Поставити свої запитання можна за номером телефону: (032) 297-30-55.





