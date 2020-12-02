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| Газета №35 (55) / 2014
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ФОП надає послуги через Інтернет в квартирі за місцем реєстрації. Чи слід йому подавати форму №20-ОПП ?
|Суспільство | 02-12-2020, 11:56
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|Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що якщо місце проживання фізичної особи – підприємця є місцем провадження підприємницької діяльності, або пов’язане із здійсненням підприємницької діяльності, то фізична особа – підприємець подає до контролюючого органу повідомлення № 20-ОПП у встановленому порядку, в якому повідомляє про місце проживання як про об’єкт оподаткування.
В такому випадку у графі 3 повідомлення № 20-ОПП, керуючись рекомендованим довідником типів об’єктів оподаткування, зазначається тип об’єкта оподаткування «682 - квартира», «685 - житловій будинок», «293- котедж» тощо.
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