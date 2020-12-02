ФОП надає послуги через Інтернет в квартирі за місцем реєстрації. Чи слід йому подавати форму №20-ОПП ? Суспільство | 02-12-2020, 11:56 0 85 Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що якщо місце проживання фізичної особи – підприємця є місцем провадження підприємницької діяльності, або пов’язане із здійсненням підприємницької діяльності, то фізична особа – підприємець подає до контролюючого органу повідомлення № 20-ОПП у встановленому порядку, в якому повідомляє про місце проживання як про об’єкт оподаткування.



В такому випадку у графі 3 повідомлення № 20-ОПП, керуючись рекомендованим довідником типів об’єктів оподаткування, зазначається тип об’єкта оподаткування «682 - квартира», «685 - житловій будинок», «293- котедж» тощо.