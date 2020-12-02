(ВІДЕО) Викрито нелегальну схему переміщення морепродуктів в Україну. Вилучено понад 500 тонн товару Суспільство | 02-12-2020, 12:07 0 97 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=QuSY0RO8MU4



Схему переміщення через кордон морепродуктів з порушенням законодавства викрито правоохоронцями у Харкові та Дніпрі.



В ході проведення системних заходів протидії незаконному переміщенню товарно-матеріальних цінностей через державний кордон України оперативні співробітники Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України виявили схему переміщення через кордон морепродуктів з порушенням законодавства.



«Ділки» ввозили в Україну з країн Східної Азії морепродукти з заниженням або ухиленням від сплати митних платежів. В подальшому, значними партіями продукти розповсюджувались на внутрішньому ринку країни з порушенням податкового законодавства України.



Реалізуючи оперативні дані, в рамках кримінального провадження, протягом 27-30 листопада цього року в містах Харків та Дніпро офіцерами управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління ДПСУ спільно з оперативним та слідчим складом ГУ ДФС України в Харківській області, під процесуальним керівництвом Офісу Генеральної прокуратури України та з залученням військовослужбовців мобільного прикордонного загону ДОЗОР, в помешканнях фігурантів справи, офісах та складських приміщеннях проведено санкціоновані обшуки.



За їх результатами, правоохоронці виявили та вилучили товарно-господарську документацію та значні партії товарно-матеріальних цінностей іноземного виробництва загальною масою понад 500 тонн. Попередня вартість вилученого складає близько 62 мільйонів гривень.



Наразі тривають подальші слідчо-розшукові заходи.





