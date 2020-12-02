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Майже 70 порушників ПДР отримали на кордоні копії постанов про накладення адміністративного стягнення

Суспільство | 02-12-2020, 16:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    


Як вже повідомлялося, з 19 листопада цього року іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, котрі їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, будуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

В системі автофіксації порушень ПДР прикордонники допомагають виявляти порушників на кордоні.

На даний час майже 70 іноземців вже отримали від співробітників Державної прикордонної служби України копії постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі. Така норма передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.
«Відповідно до покладених на органи Державної прикордонної служби України завдань, наші інспектори прикордонної служби вже почали виявляти іноземців, котрі порушили правила дорожнього руху і це зафіксовано в автоматичному режимі. Відтепер на кордоні ми вручаємо їм копії постанов про накладення адміністративного стягнення, що знаходяться в нашій базі даних і які надходять туди від Національної поліції. Вже вручено близько 70 постанов, при цьому майже 10 порушників цей штраф сплатили», - відмічає начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації ДПСУ Юрій Лисюк.

Він додав, що порушників, яким наразі доведені постанови, найбільше є серед громадян Молдови, Білорусі та РФ, а також Польщі. Загалом у базі даних ДПСУ наявна інформація про понад 400 таких порушників.

Нагадаємо, що цей проєкт реалізується МВС разом із Держприкордонслужбою.

Як відмічає начальник управління зв’язку та інформаційних систем Адміністрації ДПСУ Микола Лущик, дана система побудована з використанням сучасних програмно-апаратних засобів.

«Інформаційна взаємодія дозволяє встановлювати порушників, які заїхали в Україну на транспортних засобах іноземної реєстрації, та в подальшому притягувати їх до відповідальності. При в'їзді в Україну таких авто прикордонники вносять в базу даних номер машини, прізвище і ім’я водія та його паспортні дані. Якщо на цій машині перевищать швидкість, між Державною прикордонною службою і Національною поліцією відбувається автоматичний обмін інформацією. Співробітники поліції отримують необхідні дані для складання постанови про порушення правил Дорожнього руху. Далі, після винесення, постанова знову потрапляє в цю базу даних, яка автоматично спрацьовує на порушника під час перетину ним кордону», - зазначає він.

У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну іноземцям виноситься рішення про заборону в’їзду в нашу країну.
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