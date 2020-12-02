Житель Чернівецької області нелегально віз з України 9 кг прикрас з «сонячного каміння» Суспільство | 02-12-2020, 16:51 0 87



Мікроавтобус «Мерседес», в якому виявили прикраси, прибув у пункт пропуску «Порубне» сьогодні вранці. Ним їхав у Румунію 35-річний житель Чернівецької області.



На підставі оцінки ризиків прикордонники ініціювали спільну зі співробітниками митниці поглиблену перевірку транспортного засобу. У мікроавтобусі оглядова група виявила приховані від прикордонно-митного контролю кілька пакунків з нанизаними на нитку обробленими каміннями (найімовірніше - бурштину) різного розміру та фракцій. По одному кілограму коралів з «сонячного каміння» знаходилися під ганчірками у нішах правої та лівої передніх дверцят. П’ять кілограмів схожих прикрас перевозили в каркасі передніх сидінь мікроавтобуса. Ще один пакунок з двома кілограмами таких самих виробів виявили під одягом в салоні мікроавтобуса.



Прикраси, які намагалися вивезти з України з порушенням вимог законодавства, вилучили. Співробітники митниці склали відносно водія мікроавтобуса протокол про порушення митних правил.



