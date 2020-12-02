ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДРІБ'ЯЗКОВОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ МІКРОАВТОБУСА Суспільство | 02-12-2020, 16:55 0 76





Прикордонники відділу «Дякове» Мукачівського загону завадили черговій спробі незаконного переміщення сигарет з України до держав ЄС. Контрабандний тютюн виявили під час спільного з митниками огляду мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» української реєстрації у пункті пропуску «Дякове».



У ході перевірки транспортного засобу, що під керуванням нашого 46-річного співвітчизника прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили зміни у конструктивних особливостях транспортного засобу. Відтак, його скерували на поглиблену перевірку, під час якої під декоративною обшивкою над сидінням водія виявили сховок з 140 пачками сигарет.



У встановленому законодавством порядку «Мерседес» та тютюнові вироби в українця вилучили, сума їх оцінки наразі встановлюється.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону