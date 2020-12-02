Оголошено підозру поліцейським, які побили чоловіків у центрі Львова Суспільство | 02-12-2020, 17:51 0 89

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, повідомлено про підозру трьом працівникам Національної поліції (ч.2 ст.296 КК України)



Встановлено, що 16 листопада цього року троє працівників поліції з Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей віком 19-20 років напідпитку у позаробочий час на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом 36-річним чоловікам.



На цей час вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.



Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, триває.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років



Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



