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Меморандум в дії: природні старовікові ліси Львівщини отримають природоохоронний статус
|Суспільство | 02-12-2020, 18:01
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Сьогодні у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства в рамках Меморандуму про співпрацю відбулась робоча зустріч начальника Львівського ОУЛМГ Анатолія Дейнеки та спеціалістів управління з керівником ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» Богданом Процем та його заступником Анатолієм Павелком.
Під час зустрічі обговорено питання щодо визначення та виділення старовікових лісів і пралісів в державних лісогосподарських підприємствах.
Відзначено повне сприяння лісогосподарських підприємств у наданні таксаційних матеріалів та участі спеціалістів лісогосподарських підприємств в проведенні польових обстежень.
На наступному етапі лісогосподарські підприємства мають надати погодження про надання охоронного статусу виділеним деревостанам.
За попередніми даними ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» в ході польових обстежень виявлено природні старовікові ліси:
ДП «Сколівський лісгосп» - 560га;
ДП «Славський лісгосп» - 530га;
ДП «Стрийськитй лісгосп» - 280га.
ДП «Боринський лісгосп» - 240га;
ДП «Старосамбірське ЛМГ» - 200га;
ДП «Турківський лісгосп» - 140га;
ДП «Самбірський лісгосп» - 40га;
ДП «Львівський лісгосп» - 34га.
Зазначимо, що значна площа виявлених старовікових деревостанів вже входить до складу об'єктів природно-заповідного фонду.
До кінця поточного року заплановано отримати погодження від постійних лісокористувачів і підготувати відповідні матеріали для подання до Львівської обласної ради з метою ухвалення рішення про виділення старовікових лісів на Львівщині.
Відділ лісового господарства
Львівського ОУЛМГ
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