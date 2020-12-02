Меморандум в дії: природні старовікові ліси Львівщини отримають природоохоронний статус Суспільство | 02-12-2020, 18:01 0 109





Сьогодні у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства в рамках Меморандуму про співпрацю відбулась робоча зустріч начальника Львівського ОУЛМГ Анатолія Дейнеки та спеціалістів управління з керівником ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» Богданом Процем та його заступником Анатолієм Павелком.

Під час зустрічі обговорено питання щодо визначення та виділення старовікових лісів і пралісів в державних лісогосподарських підприємствах.

Відзначено повне сприяння лісогосподарських підприємств у наданні таксаційних матеріалів та участі спеціалістів лісогосподарських підприємств в проведенні польових обстежень.

На наступному етапі лісогосподарські підприємства мають надати погодження про надання охоронного статусу виділеним деревостанам.

За попередніми даними ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» в ході польових обстежень виявлено природні старовікові ліси:

ДП «Сколівський лісгосп» - 560га;

ДП «Славський лісгосп» - 530га;

ДП «Стрийськитй лісгосп» - 280га.

ДП «Боринський лісгосп» - 240га;

ДП «Старосамбірське ЛМГ» - 200га;

ДП «Турківський лісгосп» - 140га;

ДП «Самбірський лісгосп» - 40га;

ДП «Львівський лісгосп» - 34га.



Зазначимо, що значна площа виявлених старовікових деревостанів вже входить до складу об'єктів природно-заповідного фонду.

До кінця поточного року заплановано отримати погодження від постійних лісокористувачів і підготувати відповідні матеріали для подання до Львівської обласної ради з метою ухвалення рішення про виділення старовікових лісів на Львівщині.









Відділ лісового господарства

Львівського ОУЛМГ

