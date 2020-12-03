Німеччина продовжує дію карантинних обмежень Суспільство | 03-12-2020, 08:30 0 85 Частковий локдаун, спричинений коронавірусом, буде діяти у Німеччині до 10 січня.





Джерело: DW



Деталі: Відповідне рішення спільно погодили канцлер Німеччини Ангела Меркель та представники федеральних земель.



Планується, що 4 січня вони знову зберуться для обговорення наступних кроків у боротьбі із поширенням коронавірусу. Раніше очікувалось, що ці обмеження будуть діяти до 20 грудня.



Як заявила Меркель, мета часткового локдауна – зменшити щоденну кількість нових хворих до максимум 50 випадків на 100 тисяч осіб протягом одного тижня.



"Загалом, ми далеко від цієї мети. Щоденно від коронавірусу помирає дуже багато людей", – сказала канцлер.



Водночас Німеччина готується до початку вакцинації від COVID-19.



Нагадаємо:



Наразі у Німеччині заборонені приватні зібрання більше 5 осіб з двох сімей. Проте із 23 грудня планувалось дозволити збиратись групами до 10 осіб, без обмежень для дітей до 14 років. Також під обмеження підпадають спортивні заходи.

За останніми даними, кількість випадків коронавірусу у Німеччині перевищила один мільйон. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 20 тисяч осіб.