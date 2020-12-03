   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 03/12/2020 Зранку в місті працювало 5 одиниць снігоочисної техніки, ще 48 було на чергуванні...>> За останню добу проведено 1796 ПЛР-тестів, з яких 667 — позитивні...>> Бойовики не дають спокою українським бійцям біля Водяного – ООС...>> Пандемія: у США виявили майже третину нових випадків захворювання...>> Після виявлення на Закарпатті складів тютюнового контрафакту фігуранту справи оголосили підозр...>> Канада планує почати вакцинацію від COVID-19 на початку 2021 року...>> Німеччина продовжує дію карантинних обмежень...>> Помер експрезидент Франції Жискар д’Естен, який підтримав окупацію Криму...>> Іспанія обмежує зібрання людей та внутрішні поїздки на різдвяні свята...>> ВРП жаліється на нестачу грошей для судової системи у проєкті бюджету...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
10 років за ґратами за вбивство: завдяки прокурорам вирок не пом’якшили...
26-11-2020, 11:52  >>> 
За вбивство львів’янин проведе 9 років за ґратами...
23-11-2020, 15:12  >>> 
Підозрюваного у вбивстві на Сихові взяли під варту...
19-11-2020, 17:59  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пандемія: у США виявили майже третину нових випадків захворювання...
03-12-2020, 08:47  >>> 
Канада планує почати вакцинацію від COVID-19 на початку 2021 року...
03-12-2020, 08:31  >>> 
Україна знову 4-та в Європі за числом нових випадків коронавірусу...
02-12-2020, 08:44  >>> 

Після виявлення на Закарпатті складів тютюнового контрафакту фігуранту справи оголосили підозр

Суспільство | 03-12-2020, 08:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    

За незаконні оборудки з підакцизними товарами – тютюновими виробами – 39-річному жителю Берегівського району оголошено підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст. 204 ККУ.

У жовтні цього року офіцери головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону в Берегівському та Виноградівському районах Закарпаття виявили два місця накопичення тютюнового контрафакту. Санкціоновані обшуки прикордонники у взаємодії з підрозділами ДФС проводили у рамках кримінального провадження.

Під час цих заходів виявлено та вилучено 24 ящики безакцизних сигарет, підготовлених до нелегального переміщення через державний кордон України. Днями фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину. Зазначимо, що санкція ч.1 ст 204 Кримінального Кодексу України передбачає накладання штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Варто зазначити, що зазвичай сигарети через кордон переносять представники нижчих ланок кримінального бізнесу. Тих з них, хто доставляє товар сушею, називають «оленями» чи «верблюдами», хто переправляє водоймами – «бобрами», а ті, що несуть цигарки через пункти пропуску – «мурахами».

Щоб припинити діяльність злочинного ланцюга, оперативні співробітники Держприкордонслужби у взаємодії з іншими правоохоронними органами здійснюють заходи з виявлення організаторів та функціонерів злочинної діяльності, а також місць виготовлення та накопичення нелегальної продукції.





Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Бойовики не дають спокою українським бійцям біля Водяного – ООС...
03-12-2020, 08:49  >>> 
Після виявлення на Закарпатті складів тютюнового контрафакту фігуранту справи оголосили підозр...
03-12-2020, 08:45  >>> 
Німеччина продовжує дію карантинних обмежень...
03-12-2020, 08:30  >>> 
Іспанія обмежує зібрання людей та внутрішні поїздки на різдвяні свята...
03-12-2020, 08:26  >>> 
Меморандум в дії: природні старовікові ліси Львівщини отримають природоохоронний статус...
02-12-2020, 18:01  >>> 
Оголошено підозру поліцейським, які побили чоловіків у центрі Львова...
02-12-2020, 17:51  >>> 
ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДРІБ'ЯЗКОВОЇ ПАРТІЇ СИГАРЕТ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ МІКРОАВТОБУСА...
02-12-2020, 16:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: трагедія на Львівщині, "інтелектуальний локдаун"...
30-11-2020, 08:30  >>> 
Головні новини четверга і ночі: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі...
27-11-2020, 08:41  >>> 
Головні новини неділі і ночі: ціна вакцини від коронавірусу, третя хвиля епідемії COVID-19...
23-11-2020, 10:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
Помер експрезидент Франції Жискар д’Естен, який підтримав окупацію Криму...
03-12-2020, 08:27  >>> 
ВРП жаліється на нестачу грошей для судової системи у проєкті бюджету...
03-12-2020, 02:33  >>> 
Консультації щодо держбюджету ще тривають – голова фінансового комітету...
03-12-2020, 02:30  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Маск назвав приблизні терміни відправки людини на Марс...
02-12-2020, 08:46  >>> 
Тестовий запуск міжпланетного корабля Spacex Starship заплановано на початок грудня...
30-11-2020, 01:48  >>> 
Одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту – це рекорд...
25-11-2020, 08:41  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Бойовики не дають спокою українським бійцям біля Водяного – ООС...
03-12-2020, 08:49  >>> 
Після виявлення на Закарпатті складів тютюнового контрафакту фігуранту справи оголосили підозр...
03-12-2020, 08:45  >>> 
Німеччина продовжує дію карантинних обмежень...
03-12-2020, 08:30  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Сьогодні у Львівській філармонії прозвучать твори голлівудського композитора...
16-11-2020, 16:23  >>> 
Помер художник та голова Львівської обласної спілки художників Олег Микита....
02-11-2020, 21:03  >>> 
Оркестр INSO-Lviv та Оксана Линів запрошують на концерт «Тріумф любови»...
12-10-2020, 12:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:05 Зранку в місті працювало 5 одиниць снігоочисної техніки, ще 48 було на чергуванні
08:51 За останню добу проведено 1796 ПЛР-тестів, з яких 667 — позитивні
08:49 Бойовики не дають спокою українським бійцям біля Водяного – ООС
08:47 Пандемія: у США виявили майже третину нових випадків захворювання
08:45 Після виявлення на Закарпатті складів тютюнового контрафакту фігуранту справи оголосили підозр
08:31 Канада планує почати вакцинацію від COVID-19 на початку 2021 року
08:30 Німеччина продовжує дію карантинних обмежень
08:27 Помер експрезидент Франції Жискар д’Естен, який підтримав окупацію Криму
08:26 Іспанія обмежує зібрання людей та внутрішні поїздки на різдвяні свята
02:33 ВРП жаліється на нестачу грошей для судової системи у проєкті бюджету

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования