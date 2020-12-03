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«Хабар» 700 доларів: на Львівщині судитимуть капітана служби цивільного захисту
|Суспільство | 03-12-2020, 13:00
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Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 28-річного капітана служби цивільного захисту одного з відділів ГУ ДСНС у Львівській області за отримання неправомірної вигоди (ч.2 ст.369-2 КК України).
Встановлено, що на початку вересня цього року службовець вимагав і отримав від громадянина 700 доларів США, натомість обіцяв допомогти йому з працевлаштуванням водієм до одного з підрозділів загону технічної служби ГУ ДСНС у Львівській області. Обвинуваченого затримали тоді ж при отриманні неправомірної вигоди
Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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