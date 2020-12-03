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Після виявлення на Закарпатті складів тютюнового контрафакту фігуранту справи оголосили підозру
|Суспільство | 03-12-2020, 13:05
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За незаконні оборудки з підакцизними товарами – тютюновими виробами – 39-річному жителю Берегівського району оголошено підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст. 204 ККУ.
У жовтні цього року офіцери головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону в Берегівському та Виноградівському районах Закарпаття виявили два місця накопичення тютюнового контрафакту. Санкціоновані обшуки прикордонники у взаємодії з підрозділами ДФС проводили у рамках кримінального провадження.
Під час цих заходів виявлено та вилучено 24 ящики безакцизних сигарет, підготовлених до нелегального переміщення через державний кордон України. Днями фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину. Зазначимо, що санкція ч.1 ст 204 Кримінального Кодексу України передбачає накладання штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Варто зазначити, що зазвичай сигарети через кордон переносять представники нижчих ланок кримінального бізнесу. Тих з них, хто доставляє товар сушею, називають «оленями» чи «верблюдами», хто переправляє водоймами – «бобрами», а ті, що несуть цигарки через пункти пропуску – «мурахами». Щоб припинити діяльність злочинного ланцюга, оперативні співробітники Держприкордонслужби у взаємодії з іншими правоохоронними органами здійснюють заходи з виявлення організаторів та функціонерів злочинної діяльності, а також місць виготовлення та накопичення нелегальної продукції.
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