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Понад 3,8 млрд грн податкових платежів сплатили до бюджетів підприємства торгівлі
|Суспільство | 03-12-2020, 13:08
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Підприємствами торгівлі Львівщині у січні-жовтні 2020 року до Зведеного бюджету надійшло 3 809,9 млн грн податкових платежів, що на 474,7 млн грн або на 14,2 відсотків більше ніж у січні-жовтні 2019 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 17,1 відсотки.
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