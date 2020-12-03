Понад 3,8 млрд грн податкових платежів сплатили до бюджетів підприємства торгівлі Суспільство | 03-12-2020, 13:08 0 120



Підприємствами торгівлі Львівщині у січні-жовтні 2020 року до Зведеного бюджету надійшло 3 809,9 млн грн податкових платежів, що на 474,7 млн грн або на 14,2 відсотків більше ніж у січні-жовтні 2019 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 17,1 відсотки.





