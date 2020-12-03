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Застосування РРО та ПРРО. Міфи і реальність

Суспільство | 03-12-2020, 13:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    

Застосування РРО та ПРРО. Міфи і реальність

Нещодавно відбувся сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” на тему: „Застосування РРО та ПРРО».

На запитання платників податків відповідав начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Львівській області Андрій Вегера.

Пропонуємо найбільш цікаві питання, які прозвучали під час заходу.

Підприємці повинні з 1 квітня 2021 року при здійсненні готівкових розрахунків застосовувати РРО. Чи обов’язково це має бути новітній програмний продукт чи класичний РРО?

Кожен підприємець самостійно обирає найбільш прийнятний для себе спосіб проведення готівкових розрахунків. Жодного примусу чи наполегливих рекомендацій щодо переваг касової техніки чи сучасних програмних рішень немає. Підприємець має право вибору на власний розсуд. Проте, враховуючи прийнятий Верховною Радою Закон, обов’язкове застосування РРО відтерміновано до кінця наступного року.

РРО – це надто складно і обтяжливо для малого бізнесу, особливо для ФОПів – спрощенців. Навіть виникає необхідність найму бухгалтера.

На сьогодні в області використовується понад 16 тис. РРО та понад 200 програмних РРО. Сучасна техніка не створює жодних проблем для реального ФОПа, що працює у легальному полі, оскільки такий ФОП все одно веде облік своїх продажів. Окрім того, нововведення у формі програмного РРО є ще простішим в роботі та є безкоштовним.

Обов’язкове застосування РРО для складної побутової техніки не призвело до позитивних результатів.

Ні, не правда. Відбулись позитивні зрушення щодо зменшення обігу контрафактної техніки, збільшились надходження, а саме головне, що фіскальний чек, отриманий належним чином, дає можливість споживачу на гарантійне обслуговування чи заміну в разі придбання неякісної техніки

Чи необхідно при програмуванні РРО вносити УКТ ЗЕД для всіх товарів?

Звичайно ж ні. На виконання вимог пункту 11 статті 3 Закону України «Про застосування РРО» обов’язковість внесення УКТ ЗЕД передбачена лише для підакцизної групи товарів.

Чи потрібно користувачам програмних РРО купувати принтер для друку фіскальних чеків?

Ні, це робити не обов’язково. Програмний РРО видаватиме електронний чек, який також можна буде надіслати покупцю на електронну пошту, або через основні комунікаційні месенджери за номером телефону.
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