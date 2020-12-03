|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Застосовування програмних РРО під час здійснення розрахункових операцій
|Суспільство | 03-12-2020, 13:17
| 0 84
|
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 серпня 2020 року до застосування ПРРО мають можливість перейти за власним бажанням будь-які суб’єкти господарювання, які:
- застосовували класичні РРО і вирішили застосовувати програмні РРО, у тому числі з причини закінчення строку експлуатації класичних РРО або незручностей, пов’язаних із застосуванням класичних РРО, наприклад у сфері Інтернет-торгівлі;
- не застосовували класичні РРО, але досягли обсягів або розпочали діяльність, при яких застосування реєстраторів є обов’язковим, і обрали для застосування не класичний, а програмний РРО;
- учасники платіжних систем, які застосовують програмно-технічні комплекси самообслуговування з приймання готівки для подальшого її переказу, які до цього мали вже застосовувати РРО і для яких з 1 серпня посилені вимоги та встановлено, що використання ПТКС, не переведених у фіскальний режим (не обладнаних переведеними у фіскальний режим РРО та/або ПРРО), забороняється.
Винятком є АЗС. Вони не можуть використовувати ПРРО.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Збитки на понад 187 тис грн: одного з керівників Держпродспоживслужби підозрюють у службовій недбалості...
|03-12-2020, 17:28
| >>>
|У ліцензії на торгівлю алкогольними напоями зазначено термін дії «до 15 грудня». Яким є останній день, що дає право здійснювати таку торгівлю?...
|03-12-2020, 17:25
| >>>
|Держприкордонслужба лідер приросту довіри громадськості...
|03-12-2020, 15:22
| >>>
|У поштовому відправленні службовий собака винюхав понад 500 пачок сигарет...
|03-12-2020, 14:43
| >>>
|Суд конфіскував валюту, яку виявили під час митного контролю...
|03-12-2020, 13:55
| >>>
|На Золочівщині завдяки прокуратурі землі вартістю майже 71,5 млн грн повернуто у державну власність...
|03-12-2020, 13:20
| >>>
|Застосовування програмних РРО під час здійснення розрахункових операцій...
|03-12-2020, 13:17
| >>>
|