Застосовування програмних РРО під час здійснення розрахункових операцій Суспільство | 03-12-2020, 13:17 0 84

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 серпня 2020 року до застосування ПРРО мають можливість перейти за власним бажанням будь-які суб’єкти господарювання, які:



- застосовували класичні РРО і вирішили застосовувати програмні РРО, у тому числі з причини закінчення строку експлуатації класичних РРО або незручностей, пов’язаних із застосуванням класичних РРО, наприклад у сфері Інтернет-торгівлі;



- не застосовували класичні РРО, але досягли обсягів або розпочали діяльність, при яких застосування реєстраторів є обов’язковим, і обрали для застосування не класичний, а програмний РРО;



- учасники платіжних систем, які застосовують програмно-технічні комплекси самообслуговування з приймання готівки для подальшого її переказу, які до цього мали вже застосовувати РРО і для яких з 1 серпня посилені вимоги та встановлено, що використання ПТКС, не переведених у фіскальний режим (не обладнаних переведеними у фіскальний режим РРО та/або ПРРО), забороняється.



Винятком є АЗС. Вони не можуть використовувати ПРРО.