На Золочівщині завдяки прокуратурі землі вартістю майже 71,5 млн грн повернуто у державну власність Суспільство | 03-12-2020, 13:20 0 92

Органи прокуратури Львівщини в інтересах ГУ Держгеокадастру у Львівській області звернулися з позовом до Господарського суду Львівської області, аби скасувати рішення Жуківської сільради щодо передачі в користування земель сільськогосподарського призначення, а також зобов’язати приватне підприємство, яке використовувало землі, повернути їх у власність держави.



Так, прокуратурою встановлено, що передані органом місцевого самоврядування землі, розташовані за межами населеного пункту (с. Жуків Золочівського району), а відтак є землями державної, а не комунальної власності, тому розпорядником є ГУ Держгеокадастру у Львівській області, а не орган місцевого самоврядування.

Суд погодився з аргументованою позицією прокурорів і позов частково задоволив – рішення Жуківської сільради було скасоване.



Щодо приватного підприємства, провадження судом закрито, адже спірну територію загальною площею 85,6 га вартістю 71 млн 436 тис грн агропідприємство добровільно повернуло законному власнику.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури