Суд конфіскував валюту, яку виявили під час митного контролю Суспільство | 03-12-2020, 13:55 0 107



Львівський Апеляційний суд залишив вирок Галицького райсуду м. Львова, який застосував до громадянина стягнення у вигляді конфіскації вилученої валюти 70 600 доларів США, а також штрафу в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) грн.

Раніше в пункті пропуску «Краківець - Корчова» під час митного контролю у громадянина України, який прямував до Республіки Польщі, виявили 93 тис. дол. США. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Проте валюту, яку перевозив у дорожній сумці, письмово не задекларував, а також не надав документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах) на суму, що перевищує 10 000 євро. За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України . Кошти в еквіваленті 10 000 євро повернули, решту - 70 600 доларів США вилучили. Надалі справу скерували до суду, який прийняв рішення про конфіскацію валюти та накладення штрафу.



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