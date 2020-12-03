У поштовому відправленні службовий собака винюхав понад 500 пачок сигарет Суспільство | 03-12-2020, 14:43 0 107

Заборонені до переміщення товари приховали в акустичній системі.

Сигарети виявили під час митного контролю в зоні діяльності митного поста «Львів-поштовий» Галицької митниці Держмитслужби. Згідно з декларацією громадянин України надсилав у Великобританію акустичну систему. Однак працівники митниці за допомогою службового собаки - лабрадора Джека всередині виробу виявили 510 пачок сигарет без маркок акцизного податку України. Згідно з вимогами Митного кодексу України та актами Всесвітнього поштового союзу громадяни не можуть пересилати в міжнародних поштових та експрес-відправленнях тютюнові вироби.

Так, громадянин порушив порядок пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети вилучено, справу скерують до суду.



