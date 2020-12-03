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Держприкордонслужба лідер приросту довіри громадськості
|Суспільство | 03-12-2020, 15:22
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Державна прикордонна служба України реформується відповідно до стандартів ЄС і країн НАТО. Зокрема, впроваджуються сучасні підходи в охороні державного кордону та ефективні механізми під час здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску. Такі зміни високо оцінила громадськість, про що свідчать результати соціологічного дослідження, яке здійснювалося на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС).
Крім того, варто зазначити, що в прикордонному відомстві впроваджена системи стратегічних комунікацій, яка сприяє досягненню стратегічних цілей відомства методами та засобами комунікації. Дозволяє вибудувати методологію та систему попередження комунікаційних криз і достовірного інформування громадськості.
Дослідження демонструє зміни у ставленні людей до певних питань, зокрема у сфері громадської безпеки та верховенства права. Представлені результати в звіті порівнюються з результатами досліджень, проведеними протягом вересня 2015 – вересня 2020 років.
За підсумком дослідження, проведеного у 2020 році, з різних організацій громадськість найкраще сприймає Державну прикордонну службу. Рівень довіри до прикордонників складає 50%, цей показник на +9% вищий порівняно з 2019 роком. Більше опитані довіряють лише звичайним людям у своєму населеному пункті. Серед іншого, 64% респондентів упевнені, що Держприкордонслужба України надійно охороняє держкордон, а 51% погоджуються з тим, що прикордонне відомство здатне запобігати нелегальній міграції та контрабанді.
Варто наголосити, що Державна прикордонна служба також має найвищі оцінки ефективності, які зросли на 7% (у 2019 році – 41%).
Серед респондентів, які контактують із системою правосуддя та правоохоронними органами, ті, хто мав контакти з Державною прикордонною службою, краще оцінюють справедливість, законність та корисність дій її представників порівняно з іншими організаціями. З опитаних осіб , які у 2020 році контактували з Держприкордонслужбою України, переважна більшість вважають, що прикордонники діяли законно та справедливо. Сімдесят шість відсотків звернулися б знову, а 70% впевненні, що їм допомогли.
Найбільше прикордонникам довіряють мешканці Києва (27% респондентів довіряють, 36% - скоріше довіряють) та на півдні України (17% респондентів довіряють, 31% - скоріше довіряють). Більше довіряють чоловіки (18% довіряють, 36% - скоріше довіряють) ніж жінки (13% довіряють, 34% - скоріше довіряють). У вікових категоріях найбільший рівень довіри (по 52% довіряю+скоріше довіряю) у респондентів віком 18-24 роки та 45-59 років.
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