У ліцензії на торгівлю алкогольними напоями зазначено термін дії «до 15 грудня». Яким є останній день, що дає право здійснювати таку торгівлю? Суспільство | 03-12-2020, 17:25 0 93



Суб’єкт господарювання має право здійснювати торгівлю алкогольними напоями до дати зазначеної в ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, при цьому останнім днем торгівлі буде дата, що передує даті, зазначеній в такій ліцензії, тобто, 14 грудня.





