Збитки на понад 187 тис грн: одного з керівників Держпродспоживслужби підозрюють у службовій недбалості Суспільство | 03-12-2020, 17:28 0 90



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості повідомлено про підозру одному із заступників начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (ч.1 ст.367 КК України).



Встановлено, що 44-річний службовець, розглядаючи справи про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів та їх якість, допустив службову недбалість та не прийняв законного рішення щодо порушника.

Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 187 785 грн, що дорівнює розміру штрафу.

На цей час вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.







Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури