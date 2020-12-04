За жовтень і листопад коронавірус забрав життя ще 500 000 людей Суспільство | 04-12-2020, 08:30 0 85 За жовтень і листопад 2020 року у світі померло понад 500 тисяч пацієнтів з COVID-19.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Наразі в світі діагностовано 65 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 510 350 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 18 мільйонів людей.



Що передувало: 28 вересня світ перетнув позначку у 1 мільйон смертей через коронавірус.