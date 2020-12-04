У світі — найбільша кількість заражень і смертей від початку пандемії Суспільство | 04-12-2020, 08:41 0 114 3 грудня у світі діагностували рекордні 678 тисяч заражень COVID-19. Померло в цей день 12 679 пацієнтів.



Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers



Деталі: У світі за добу, 3 грудня, виявили 678 713 випадок зараження коронавірусом, зокрема, 213 071 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.



У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Великобританія, Польща та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.





Лідери антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19



Лідерами за рівнем добової смертності від COVID-19

Наразі всього в світі діагностовано 65 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 511 781 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 18 мільйонів людей.