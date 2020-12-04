15,1 тисячі нових хворих і 13,4 тисячі одужань від COVID за добу в Україні Суспільство | 04-12-2020, 08:45 0 89 За добу 3 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 особі, одужали 13 383 пацієнти, госпіталізували 1 776 осіб, летальних випадків із коронавірусом – 235.



Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов



Деталі: У попередні два дні кількість одужань була більшою за кількість нових випадків, однак позитивна динаміка щодо менших темпів поширення коронавірусу зберігаються.



Найбільшу кількість підтверджених випадків у четвер зареєстрували м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.



Серед нових 15,1 тисячі хворих: 649 дітей та 681 медпрацівник.