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15,1 тисячі нових хворих і 13,4 тисячі одужань від COVID за добу в Україні
|Суспільство | 04-12-2020, 08:45
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|За добу 3 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 особі, одужали 13 383 пацієнти, госпіталізували 1 776 осіб, летальних випадків із коронавірусом – 235.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов
Деталі: У попередні два дні кількість одужань була більшою за кількість нових випадків, однак позитивна динаміка щодо менших темпів поширення коронавірусу зберігаються.
Найбільшу кількість підтверджених випадків у четвер зареєстрували м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.
Серед нових 15,1 тисячі хворих: 649 дітей та 681 медпрацівник.
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|15,1 тисячі нових хворих і 13,4 тисячі одужань від COVID за добу в Україні...
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