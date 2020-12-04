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20 СПРОБ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ

Суспільство | 04-12-2020, 09:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    

Упродовж цього тижня, на Львівщині іноземці та українці пропонували прикордонникам 20 разів хабарі, аби безперешкодно перетнути державний кордон України. Хабародавці намагалися дати кошти на загальну суму 4 200 грн, 150 злотих, 95 євро та 30 фунтів за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, а також за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.
Неправомірні вигоди пропонували військовослужбовцям у пунктах пропуску «Рава – Руська» «Шегині», «Краківець» та «Грушів».
Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Нагадуємо, що згідно з постановою Уряду самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав зі значним поширенням COVID-19. Вони зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома».
Аби не проходити обсервацію/самоізоляцію, тим хто прибуває з «червоної зони» необхідно не більше, ніж за 48 годин до перетинання кордону отримати негативний результат тесту на COVID-19.
Керівництво Львівського прикордонного загону вкотре звертається до усіх громадян – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!
У 2020 році прикордонників Львівського загону намагалися підкупити у 180 випадках на загальну суму 160 тисяч гривень.

#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #кордон #ДПСУ #новини
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