|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Посли Вишеградської четвірки та консул Угорщини ознайомилися із функціонуванням КПВВ у Золотому
|Суспільство | 04-12-2020, 09:15
| 0 157
|
Надзвичайні і Повноважні посли Чеської Республіки в Україні Радек Магула, Словацької Республіки в Україні Марек Шафін, Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі, Угорщини в Україні Іштван Ійдярто та Почесний консул Угорщини в Луганській області Сергій Кириченко побували у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Золоте», що на Луганщині.
Візит відбувався в рамках ознайомлення із ходом реалізації проєктів фонду Вишеградської четвірки в частині безпекової складової.
Перебуваючи в КПВВ, делегатів ознайомили із його інфраструктурою, порядком функціонування, проходженням громадянами пропускних операцій в період карантинних обмежень та умовами служби прикордонників. Під час візиту начальник Луганського прикордонного загону полковник Юрій Петрів наголосив, що окупанти продовжують блокувати пропускні операції зі свого боку та, починаючи ще з 2016 року, російсько-окупаційні війська продовжують відмовляли у пропуску кожному, хто намагався перетнути лінію розмежування у цьому КПВВ.
Також обговорювалися питання безпекової складової в межах визначених гуманітарних дорожніх коридорів.
Варто зазначити, що гуманітарна та безпекова ситуація на Донбасі не залишається поза увагою міжнародної спільноти. І такі візити представників іноземних держав є вкрай важливими для розуміння ситуації, що склалася у районах, охоплених конфліктом.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, що здійснюють митне оформлення у Галицькій митниці Держмитслужби, у 2020 році...
|04-12-2020, 17:41
| >>>
|У «Борисполі» відмовили у пропуску двом іноземцям, один з яких подорожував з георгіївською стрічкою...
|04-12-2020, 17:32
| >>>
|Закон №466: зміни в оподаткуванні дивідендів...
|04-12-2020, 13:21
| >>>
|Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного та місцевих бюджетів...
|04-12-2020, 13:15
| >>>
|Посли Вишеградської четвірки та консул Угорщини ознайомилися із функціонуванням КПВВ у Золотому...
|04-12-2020, 09:15
| >>>
|20 СПРОБ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ...
|04-12-2020, 09:12
| >>>
|15,1 тисячі нових хворих і 13,4 тисячі одужань від COVID за добу в Україні...
|04-12-2020, 08:45
| >>>
|