Посли Вишеградської четвірки та консул Угорщини ознайомилися із функціонуванням КПВВ у Золотому Суспільство | 04-12-2020, 09:15 0 157

Надзвичайні і Повноважні посли Чеської Республіки в Україні Радек Магула, Словацької Республіки в Україні Марек Шафін, Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі, Угорщини в Україні Іштван Ійдярто та Почесний консул Угорщини в Луганській області Сергій Кириченко побували у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Золоте», що на Луганщині.



Візит відбувався в рамках ознайомлення із ходом реалізації проєктів фонду Вишеградської четвірки в частині безпекової складової.



Перебуваючи в КПВВ, делегатів ознайомили із його інфраструктурою, порядком функціонування, проходженням громадянами пропускних операцій в період карантинних обмежень та умовами служби прикордонників. Під час візиту начальник Луганського прикордонного загону полковник Юрій Петрів наголосив, що окупанти продовжують блокувати пропускні операції зі свого боку та, починаючи ще з 2016 року, російсько-окупаційні війська продовжують відмовляли у пропуску кожному, хто намагався перетнути лінію розмежування у цьому КПВВ.



Також обговорювалися питання безпекової складової в межах визначених гуманітарних дорожніх коридорів.



Варто зазначити, що гуманітарна та безпекова ситуація на Донбасі не залишається поза увагою міжнародної спільноти. І такі візити представників іноземних держав є вкрай важливими для розуміння ситуації, що склалася у районах, охоплених конфліктом.