Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного та місцевих бюджетів Суспільство | 04-12-2020, 13:15 0 90 :



«За 11 місяців цього року збір податків до Державного бюджету України склав 12,6 мільярдів гривень, що на 255 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком.



Найбільший приріст по ПДВ (+600 млн. грн.), ПДФО (+190 млн. грн.), податку на прибуток (+90 млн.грн.).



Надходження єдиного внеску склали 12,2 млрд. грн. (+525 млн. грн.)



Місцеві бюджети Львівщини за 11 місяців поповнилися на 13,4 млрд. грн., що на 755 млн. грн. більше, ніж за 11 минулорічних місяців. Тут найбільший приріст по ПДФО (+450 млн. грн.) та єдиному податку (+190 млн. грн.), податку на нерухоме майно (+40 млн.грн.)



Платники єдиного податку сплатили до місцевих бюджетів 2,4 мрд. грн ».