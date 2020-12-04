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Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного та місцевих бюджетів
|Суспільство | 04-12-2020, 13:15
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«За 11 місяців цього року збір податків до Державного бюджету України склав 12,6 мільярдів гривень, що на 255 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком.
Найбільший приріст по ПДВ (+600 млн. грн.), ПДФО (+190 млн. грн.), податку на прибуток (+90 млн.грн.).
Надходження єдиного внеску склали 12,2 млрд. грн. (+525 млн. грн.)
Місцеві бюджети Львівщини за 11 місяців поповнилися на 13,4 млрд. грн., що на 755 млн. грн. більше, ніж за 11 минулорічних місяців. Тут найбільший приріст по ПДФО (+450 млн. грн.) та єдиному податку (+190 млн. грн.), податку на нерухоме майно (+40 млн.грн.)
Платники єдиного податку сплатили до місцевих бюджетів 2,4 мрд. грн ».
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