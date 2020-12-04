Закон №466: зміни в оподаткуванні дивідендів Суспільство | 04-12-2020, 13:21 0 91

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 січня 2021 року набирає чинності нова редакція п.п.14.1.49 Податкового кодексу України, за якою дивіденди — це платіж, який здійснює юрособа, в т. ч. емітент корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухобліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюють також:



– платіж у грошовій чи негрошовій формі, який здійснює юрособа на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини);



– суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), які виплачують на користь нерезидента, зазначеного в п.п."а", "в", "г" п.п. 39.2.1.1 Податкового кодексу України, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";



– вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), які придбавають у нерезидента зазначеного в п.п. "а", "в", "г" п.п. 39.2.1.1 Податкового кодексу України, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";



– сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в п.п "а", "в", "г" п.п. 39.2.1.1 Податкового кодексу України, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу "витягнутої руки";



– виплата в грошовій або негрошовій формі, яку здійснює юрособа на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юрособою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу госптовариства або іншої аналогічної операції між юрособою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юрособи.







