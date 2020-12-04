У «Борисполі» відмовили у пропуску двом іноземцям, один з яких подорожував з георгіївською стрічкою Суспільство | 04-12-2020, 17:32 0 65



Сьогодні у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники не пропустили в Україну громадянина Німеччини та його супутницю – росіянку.



Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом з Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» мету свого візиту. Крім того, в громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин.



Після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.