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У «Борисполі» відмовили у пропуску двом іноземцям, один з яких подорожував з георгіївською стрічкою
|Суспільство | 04-12-2020, 17:32
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Сьогодні у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники не пропустили в Україну громадянина Німеччини та його супутницю – росіянку.
Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом з Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» мету свого візиту. Крім того, в громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин.
Після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.
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