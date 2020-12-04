|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, що здійснюють митне оформлення у Галицькій митниці Держмитслужби, у 2020 році
|Суспільство | 04-12-2020, 17:41
| 0 58
|
Упродовж січня – листопада 2020 року в зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби зовнішньоекономічну діяльність провадили 7 808 суб’єктів господарювання, в т.ч. 2 743 суб’єкти з інших областей України. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальна чисельність працюючих суб’єктів господарювання збільшилась на 7,5%, причому чисельність працюючих суб’єктів господарювання, що зареєстровані в інших областях, збільшилась на 13,8%.
У період січня – листопада 2020 року у зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби здійснено митне оформлення зовнішньоторгівельних операцій суб`єктів господарської діяльності на суму 184,7 млрд грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму 120,4 млрд грн, експортовано - на суму 64,3 млрд грн, що складає відповідно 65% (імпорт) та 35% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний обсяг збільшився на 4,6%, причому об’єми імпорту збільшились на 5,5%, а експорту – збільшились на 3,0%.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, що здійснюють митне оформлення у Галицькій митниці Держмитслужби, у 2020 році...
|04-12-2020, 17:41
| >>>
|У «Борисполі» відмовили у пропуску двом іноземцям, один з яких подорожував з георгіївською стрічкою...
|04-12-2020, 17:32
| >>>
|Закон №466: зміни в оподаткуванні дивідендів...
|04-12-2020, 13:21
| >>>
|Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного та місцевих бюджетів...
|04-12-2020, 13:15
| >>>
|Посли Вишеградської четвірки та консул Угорщини ознайомилися із функціонуванням КПВВ у Золотому...
|04-12-2020, 09:15
| >>>
|20 СПРОБ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ...
|04-12-2020, 09:12
| >>>
|15,1 тисячі нових хворих і 13,4 тисячі одужань від COVID за добу в Україні...
|04-12-2020, 08:45
| >>>
|