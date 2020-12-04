Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, що здійснюють митне оформлення у Галицькій митниці Держмитслужби, у 2020 році Суспільство | 04-12-2020, 17:41 0 58

Упродовж січня – листопада 2020 року в зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби зовнішньоекономічну діяльність провадили 7 808 суб’єктів господарювання, в т.ч. 2 743 суб’єкти з інших областей України. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальна чисельність працюючих суб’єктів господарювання збільшилась на 7,5%, причому чисельність працюючих суб’єктів господарювання, що зареєстровані в інших областях, збільшилась на 13,8%.

У період січня – листопада 2020 року у зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби здійснено митне оформлення зовнішньоторгівельних операцій суб`єктів господарської діяльності на суму 184,7 млрд грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму 120,4 млрд грн, експортовано - на суму 64,3 млрд грн, що складає відповідно 65% (імпорт) та 35% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний обсяг збільшився на 4,6%, причому об’єми імпорту збільшились на 5,5%, а експорту – збільшились на 3,0%.



