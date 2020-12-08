Залишилось менше місяця, щоб скористатись правом на податкову знижку Суспільство | 07-12-2020, 12:45 0 93



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що перелік витрат, за якими платник має право на застосування податкової знижки визначено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України.



Зокрема, до таких витрат віднесено витрачені кошти на оплату навчання в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом, пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення та ін.



Щоб повернути витрачені кошти необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи та пакет необхідних документів. З переліком документів можна ознайомитись на офіційному сайті ДПС.



