|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Залишилось менше місяця, щоб скористатись правом на податкову знижку
|Суспільство | 07-12-2020, 12:45
| 0 93
|
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що перелік витрат, за якими платник має право на застосування податкової знижки визначено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України.
Зокрема, до таких витрат віднесено витрачені кошти на оплату навчання в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом, пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення та ін.
Щоб повернути витрачені кошти необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи та пакет необхідних документів. З переліком документів можна ознайомитись на офіційному сайті ДПС.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Позитивна тенденція: одужань від COVID знову більше, ніж нових хворих...
|08-12-2020, 09:12
| >>>
|Акція «Нагодуй птахів взимку» на Львівщині...
|07-12-2020, 17:14
| >>>
|Рясне-Руське роздало 58 гектарів заказника «Торфовище Білогорща». Львів звернувся до відповідних органів...
|07-12-2020, 15:00
| >>>
|Двох нічних нелегальних туристів затримали прикордонники на Львівщині...
|07-12-2020, 13:00
| >>>
|Фунти стерлінгів, злоті, крони, долари, та гривні – у такій валюті прикордонникам пропонували хабарі ...
|07-12-2020, 12:58
| >>>
|Понад 1.6 мільярдів гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за десять місяців 2020 року...
|07-12-2020, 12:48
| >>>
|Залишилось менше місяця, щоб скористатись правом на податкову знижку...
|07-12-2020, 12:45
| >>>
|