Понад 1.6 мільярдів гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за десять місяців 2020 року Суспільство | 07-12-2020, 12:48 0 126 За одинадцять місяців 2020 року великі підприємства, які перебувають на обслуговуванні в Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, перерахували до місцевих бюджетів понад 1,6 млрд гривень, що на 165 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 300 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 1 млрд гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 326 млн гривень податку на прибуток підприємств, 58 млн гривень земельного податку, 96 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 24 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 21 млн гривень.