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Фунти стерлінгів, злоті, крони, долари, та гривні – у такій валюті прикордонникам пропонували хабарі
|Суспільство | 07-12-2020, 12:58
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Хабарі пропонували прикордонникам Львівського загону.
Військовослужбовців Львівського загону під час вихідних днів вісім разів спробували підкупити.
За пропуск через кордон без встановлення мобільного додатку «Вдома», щоб не проходити самоізоляцію, в пункті пропуску «Грушів» українець пропонував 400 чеських крон, а в пункті пропуску «Рава-Руська» громадянин Польщі спробував надати 100 польських злотих.
Позачерговий пропуск до України через пункт пропуску «Грушів» румун оцінив у 40 фунтів стерлінгів. А українці, повертаючись додому через пункт пропуску «Шегині», теж не захотіли встановлювати мобільного додатку «Вдома», а хотіли «вирішити питання» доларами США та гривнями.В усіх випадках від неправомірної вигоди прикордонники відмовились та по фактах виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» направили повідомлення до компетентних правоохоронних органів.
#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #кордон #ДПСУ #новини
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