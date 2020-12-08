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Двох нічних нелегальних туристів затримали прикордонники на Львівщині

Суспільство | 07-12-2020, 13:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    

Двох нічних нелегальних туристів затримали прикордонники на Львівщині

Учора ввечері прикордонники Львівського загону затримали двох іноземців неподалік кордону з Польщею.
Про рух невідомих осіб в бік державного кордону проінформував дільничний інспектор відділу «Шегині». На місце події прибула група реагування, яка затримала порушників кордону. Ними виявилися громадяни Туреччини – 1994 та 1990 років народження. Також прикордонники встановили, що чоловіки потрапили в Україну законним шляхом, а от надалі вирішили в обхід пунктів пропуску потрапити в одну з країн ЄС.

Наразі тривають заходи щодо притягнення порушників до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю іноземців вирішить суд.
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