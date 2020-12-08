Двох нічних нелегальних туристів затримали прикордонники на Львівщині Суспільство | 07-12-2020, 13:00 0 116





Учора ввечері прикордонники Львівського загону затримали двох іноземців неподалік кордону з Польщею.

Про рух невідомих осіб в бік державного кордону проінформував дільничний інспектор відділу «Шегині». На місце події прибула група реагування, яка затримала порушників кордону. Ними виявилися громадяни Туреччини – 1994 та 1990 років народження. Також прикордонники встановили, що чоловіки потрапили в Україну законним шляхом, а от надалі вирішили в обхід пунктів пропуску потрапити в одну з країн ЄС.



Наразі тривають заходи щодо притягнення порушників до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю іноземців вирішить суд.



