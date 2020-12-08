Рясне-Руське роздало 58 гектарів заказника «Торфовище Білогорща». Львів звернувся до відповідних органів Суспільство | 07-12-2020, 15:00 0 121 Рясне-Руська сільрада розпаювала й роздала 58 гектарів заказника «Торфовище Білогорща». Присвоєння кадастрових номерів датовано жовтнем 2020 року, при цьому деякі ділянки оформляли всього за 4 дні до виборів. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. За його інформацією, 19 і 21 жовтня у Публічній кадастровій карті України з’явилися повідомлення про оформлення технічної документації загалом на 500 земельних ділянок у Рясне-Руській. 300 з них — це 58 га заказника «Торфовище Білогорща».

За даними департаменту містобудування ЛМР, Рясне-Руська сільрада порушила відразу природоохоронне, містобудівне та земельне законодавство України. Виконком Львівської міськради вже скерував листи до Львівської облдержадміністрації, головних управлінь Держгеокадастру та Нацполіції у Львівській області.



Ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща» створили у жовтні минулого року. За словами очільниці міського управління екології та природних ресурсів Олександри Сладкової, кілька років тому мешканці Львова (Левандівки та Рясного) ініціювали петицію «Про необхідність створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Торфовище Білогорща» в Єдиній системі місцевих петицій. Петиція набрала необхідну кількість голосів львів"ян. Депутати Львівської міської ради також підтримали ініціативу створити об'єкт природно-заповідного фонду. І, врешті, на сесії Львівської облради створили заказник.



Як повідомили в департаменті містобудування, 2019 року ЛМР ухвалою «затвердила технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації частини земель міста Львова». Відтак, земельну ділянку площею 91,1650 га, в межах якої розташована частина ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» площею 58,8 га (в межах міста Львова), передано у державну власність Львівській обласній державній адміністрації з подальшою передачею цих земель у комунальну власність територіальної громади Рясне-Руської сільської ради Яворівського району.



«Слід уважно читати документи, — наголошує заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. — Такі рішення означали, що сільрада може розпоряджатися цією землею, але лише для тих потреб, які передбачені основною містобудівною документацією Львова. Тобто, оскільки передана земля перебуває у межах міста Львова, то будь-які дії з розпорядження цієї землі мусять бути узгоджені з чинною містобудівною документацією саме Львова».



Як наголошують у департаменті містобудування, своїми діями Рясне-Руська сільрада не лише порушила закон, а й ошукала потенційних власників таких земельних ділянок. Бо вони, маючи землю, не зможуть скористатися правом власності на неї.



«Мотиви Рясне-Руської очевидні.



Землі, які хотіли відібрати в громади, Львів громаді поверне. Бо ж Рясне-Руська сільська рада встигла прийняти так звані перші ухвали. Але це ще не кінцеві рішення, потрібні наступні ухвали. І це вже будуть повноваження Львова, який, звісно, зацікавлений, щоб на цих землях і далі був заказник", — наголошує Любомир Зубач.





