|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Акція «Нагодуй птахів взимку» на Львівщині
|Суспільство | 07-12-2020, 17:14
| 0 198
|
В рамках загальнодержавної акції «Нагодуй птахів взимку», організованої Державним агентством лісових ресурсів України та за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та лісівників Львівщини 8 грудня 2020 року у місті Львів та в районах області проходитиме загальнодержавна акція «Нагодуй птахів взимку».
Метою зазначеної акції є допомога птахам, а саме розміщення годівничок у паркових зонах та скверах міст, населених пунктів, на територіях шкіл, дитячих садочків тощо.
Проведення Акції не лише допоможе птахам, а й сприятиме підвищенню екологічної свідомості.
Розвішування годівниць відбудеться за участі шкільних лісництв, органів місцевої влади, представників ЗМІ та громадськості у паркових зонах та скверах міст, населених пунктів, на території шкіл та дошкільних навчальних закладах.
У населених пунктах області просимо звертатись безпосередньо до лісогосподарських підприємств, які розташовані в межах їх зони діяльності.
8 грудня у місті Львів годівниці у першій половині дня розвішуватимуть, зокрема у парку «Високий Замок», парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк», Регіональному ландшафтному парк «Знесіння», а також у парках навчальних закладів Національного лісотехнічного університету України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та інших, у паркових зонах шкіл та дошкільних навчальних закладів.
Запрошуємо всіх небайдужих долучитися та приносити їжу до годівниць, тим самим проявити піклування про птахів.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Позитивна тенденція: одужань від COVID знову більше, ніж нових хворих...
|08-12-2020, 09:12
| >>>
|Акція «Нагодуй птахів взимку» на Львівщині...
|07-12-2020, 17:14
| >>>
|Рясне-Руське роздало 58 гектарів заказника «Торфовище Білогорща». Львів звернувся до відповідних органів...
|07-12-2020, 15:00
| >>>
|Двох нічних нелегальних туристів затримали прикордонники на Львівщині...
|07-12-2020, 13:00
| >>>
|Фунти стерлінгів, злоті, крони, долари, та гривні – у такій валюті прикордонникам пропонували хабарі ...
|07-12-2020, 12:58
| >>>
|Понад 1.6 мільярдів гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за десять місяців 2020 року...
|07-12-2020, 12:48
| >>>
|Залишилось менше місяця, щоб скористатись правом на податкову знижку...
|07-12-2020, 12:45
| >>>
|