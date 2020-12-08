Акція «Нагодуй птахів взимку» на Львівщині Суспільство | 07-12-2020, 17:14 0 198



В рамках загальнодержавної акції «Нагодуй птахів взимку», організованої Державним агентством лісових ресурсів України та за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та лісівників Львівщини 8 грудня 2020 року у місті Львів та в районах області проходитиме загальнодержавна акція «Нагодуй птахів взимку».



Метою зазначеної акції є допомога птахам, а саме розміщення годівничок у паркових зонах та скверах міст, населених пунктів, на територіях шкіл, дитячих садочків тощо.



Проведення Акції не лише допоможе птахам, а й сприятиме підвищенню екологічної свідомості.



Розвішування годівниць відбудеться за участі шкільних лісництв, органів місцевої влади, представників ЗМІ та громадськості у паркових зонах та скверах міст, населених пунктів, на території шкіл та дошкільних навчальних закладах.



У населених пунктах області просимо звертатись безпосередньо до лісогосподарських підприємств, які розташовані в межах їх зони діяльності.



8 грудня у місті Львів годівниці у першій половині дня розвішуватимуть, зокрема у парку «Високий Замок», парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк», Регіональному ландшафтному парк «Знесіння», а також у парках навчальних закладів Національного лісотехнічного університету України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та інших, у паркових зонах шкіл та дошкільних навчальних закладів.



Запрошуємо всіх небайдужих долучитися та приносити їжу до годівниць, тим самим проявити піклування про птахів.



