Позитивна тенденція: одужань від COVID знову більше, ніж нових хворих Суспільство | 08-12-2020, 09:12 0 61 За добу 7 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 10 811 особам, одужали на дві тисячі більше – 12 860 осіб, однак кількість госпіталізованих і померлих залишається високою: 1 319 хворих поклали в лікарні, 195 пацієнтів не змогли врятувати.





Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook



Пряма мова: "Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників".



Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.





За останню добу здійснили 55 070 тестувань: методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352. Із березня методом ПЛР проведено вже 4 838 679 тестувань.



За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 832 758 осіб, із них 436 564 особи одужали, але 13 928 померли.



Нагадаємо: За минулий тиждень коронавірусу в Україні зафіксували на 7 614 випадків менше, ніж позаминулого тижня (89 322 і 96 936 відповідно). У МОЗ заявили, що вперше після літа COVID збавив темп завдяки карантину вихідного дня.



Станом на 7 грудня Україна за кількістю нових випадків коронавірусного захворювання посунулася у світі з 10-го на 11-те місце, а в Європі з 4-го на 5-те.