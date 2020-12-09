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Житель Турківщини отримав вирок за зрізані смереки
|Суспільство | 08-12-2020, 12:45
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному проваджені щодо 37-річного жителя с. Шандровець Турківського району, якого обвинувачували у незаконній порубці деревини на території природно-заповідного фонду (ч.3 ст.246 КК України).
У суді прокурором доведено, що чоловік в середині листопада цього року незаконно зрізав та перевозив деревину породи «Смерека» на території природно-заповідного фонду, чим завдав матеріальну шкоду інтересам держави.
Вироком суду обвинуваченого визнано винним в скоєнні злочину та призначено покарання – 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком, впродовж цього часу він зобов’язаний: без погодження з органом з питань пробації не виїжджати за межі України, періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця роботи чи проживання уповноважені органи.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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